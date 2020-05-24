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عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

الأحد 24/مايو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
خضع فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، للفنانة دينا الشربيني، للكشف الطبي لفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بذلك المرض ونقلها للعزل الصحي بمستشفى العزل في "الإسماعيلية "، وأوضحت التحاليل سلبية النتائج.


يشار أن مسلسل "لعبة النسيان"، من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، و تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .

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