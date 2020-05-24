ضبط شخص لإنشائه "ملاهي أطفال" في أول أيام العيد بالقليوبية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية شاملة لكل القطاعات بمدن المحافظة وخصوصا متابعة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات ومتابعة حظر المحلات، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها، حيث تم إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل، والذين يفترشون الطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدس بالحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.





كما اشتملت الجولة أيضا على حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بمدينة بنها من بينها إزالة مكان لبيع هياكل السيارات بمنطقة عزبة البرنس، وإزالة إشغالات بمنطقة وابور الثلج والمنشية وخلف محطة القطار.





كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق، حيث تفقد المحافظ سوق الأحد خلف شارع نادي البلاستيك، وقد أصدر تعليمات بتطويره وإزالة تراكمات القمامة به أولا بأول ومراعاة المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل.





كما تفقد المحافظ خلال الجولة بمدينة شبرا الخيمة شارع أحمد عرابي، حيث تم ضبط عدد من أصحاب المحلات التي خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم الغلق، حيث تم تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم لقسم أول شبرا الخيمة.





كما تم ضبط أحد المخالفين لقيامه بعمل منطقة لملاهي الأطفال بالمخالفة، وتم تحرير محضر بالمخالفة أيضا ومصادرة الأجهزة والمعدات بالملاهي.





سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.











