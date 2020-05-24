ويليان يعدل عن قراره ويوجه صدمة لبرشلونة ويوفنتوس

ذكرت تقارير إنجليزية اليوم، أن جناح نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب البرازيل "ويليان بورجيس دا سيلفا" يستعد لتوجيه صدمة لنادي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.





وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري 2019/2020، ولم يتوصل اللاعب لإتفاق حول التجديد حتى الآن مع البلوز.





وكشفت شبكة "talkSPORT" الإنجليزية، أن ويليان قد يعدل عن قراره، ويقرر البقاء في ملعب "ستامفورد بريدج" خلال المواسم المقبلة.





ويشترط اللاعب صاحب الـ31 عاماً التوقيع على عقد لمدة 3 أعوام، بينما تريد إدارة البلوز التوقيع لعقد لمدة عامين فقط، وقد يرضخ اللاعب في النهاية لطلب إدارة تشيلسي.





ويفضل الإنجليزي "فرانك لامبارد" المدير الفني للفريق الإعتماد على اللاعبين الشبان، إلا أن تألق ويليان في المباريات الأخيرة قد يدفعه لتجديد عقد اللاعب، لما يمتلكه من خبرات كبيرة.





ويحظى ويليان باهتمام أندية أرسنال وتوتنهام، بالإضافة لبرشلونة ويوفنتوس خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن اللاعب شارك في 37 مباراة هذا الموسم مع تشيلسي، سجل 7 أهداف ومرر 6 تمريرات حاسمة.