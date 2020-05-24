البدري يتغزل في "كوكا" ويقدم له نصيحة هامة

زف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، خبرًا سارًا إلى أحمد حسن "كوكا" المحترف في صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني بشأن انضمامه إلى معسكر الفراعنة في الفترة المقبلة.





البدري أجرى حوارًا مع صحيفة "نوفا سبورتس" اليونانية والتي أشاد خلالها بالمهاجم المصري حيث وصفه بأنه أحد أفضل المهاجمين على المستوى الدولي.





وتابع البدري بأن مركز رأس الحربة في منتخب مصر كان يشكل نقص في الفترة السابقة لكن الوقت الحالي هناك اكثر من لاعب مميز ومهاجمين على مستوى رفيع.





وأردف البدري بأنه دائمنا ما يتحدث مع كوكا ويعلم مدى رغبته في النجاح مع فريقه اليوناني، مؤكدا له بأن استمراره في الفريق اليوناني فرصة ذهبية لتحقيق أهدافه.





وأشار البدري إلى مستوى جميع اللاعبين سيتأثر بسبب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فكوكا هو الأخر سيتأثر لأنه عائد من الإصابة ولم يشارك إلا في مباريات قليلة وبالتالي فهو بحاجة إلى الوقت من أجل استعادة مستواه الفني.





وأوضح البدري بأنه كوكا يعتبره أحد أبنائه وأحد اللاعبين المفضلين مشيرًا إلى أنه سيكون ضمن خططته مع منتخب مصر.





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وفي سياق آخر كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد حول دخول النادي الأحمر في مفاوضات مع أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأكد مصدر داخل الأهلي عدم وجود مفاوضات مع كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي المعار إلى أولمبياكوس اليوناني.

أضاف المصدر : بأن كوكا خارج الحسابات الفنية تماما لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أنه سبق له الهروب من الأهلي إلى ريو أفي البرتغالي وذلك عندما كان لاعبا في صفوف الناشئين ومن ثم فلن يكون من الطبيعي التفاوض معه حاليا.

وأوضح المصدر بأن كوكا ضرب تقاليد ومباديء الأهلي بعرض الحائط بعد هروبه في وقت سابق وبالتالي فإن الأهلي لم ولن يتفاوض مع لاعب سبق له الهروب من النادي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يمتلك مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان مهاجم منتخب مصر الأولمبي ومستقبل الهجوم في الكرة المصرية بالإضافة إلى صلاح محسن صاحب الامكانيات المميزة فضلا عن السنغالي أليو بادجي بجانب النيجيري جونيور أجايي.

واتم المصدر : حال التوجه لاستقدام مهاجم جديد فإن كوكا يبقى خارج الحسابات تماما.



