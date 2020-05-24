تستحقون التربع على عرش إفريقيا.. ريال مدريد مهنئا الأهلي بذكرى التتويج بلقب نادي القرن

حرص نادي ريال مدريد الإسباني، على تقديم تهنئة حارة لنظيره الأهلي بمناسبة مرور 20 عاما على تتويج المارد الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي.

وعرضت قناة الأهلي فيديو لـ إيميليو بوتراجينيو المتحدث الإعلامي لنادي ريال مدريد قائلا:" أود أن أهنئكم بمرور 20 عاما علي تتويجكم بلقب نادي القرن العشرين في إفريقيا..لابد أن تفخروا جدا بهذا الإنجاز اللافت للنظر".

وتابع :"هذا يثبت أنكم تملكون الشغف والشجاعة لوضع استراتيجيات سليمة مكنتكم من البقاء علي قمة كرة القدم لعقود عديدة".

وأكمل :"كنتم قادرين علي تحقيق ذلك لأن لديكم المبادئ والقيم التي توارثتموها جيلاً بعد جيل..مبادئ مثل عقلية الانتصارات الدائمة والانضباط والعمل الجماعي وهو جزء من ثقافتكم".

وأتم المتحدث الإعلامي لريال مدريد رسالته قائلا:" كل التهنئة وأتمنى لكم الأفضل دائماً".