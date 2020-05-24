محافظ كفر الشيخ لـ"الفجــر": لم نرصد خروقات في أول أيام عيد الفطر

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أي خروقات للحظر أو تجمعات للاحتفال بعيد الفطر سواء كانت تجمعات في الحدائق أو علي الشواطئ، وذلك منعا للازدحام كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد نور الدين، خلال تصريح خاص إلى "الفجر"، أن السائقين أيضا قد التزموا بقرار الحظر، في أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مشددا علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الحدائق والمتنزهات والمواقف، للتأكد من التزام المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار إلى أن الغرفة مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بشأن غلق الكورنيش والحدائق وكافة المحال التجارية والمولات التجارية والمطاعم غلق كامل وذلك ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبلة مع تطبيق حظر التجوال من الساعه 5 مساء حتى 6 صباحا.



في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





