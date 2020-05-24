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الموسيقار بيشوى عوض يكتب: رسالة للأنبا إسحق ..اعتذاركم غير مفهوم

الأحد 24/مايو/2020 - 07:46 م
الموسيقار بيشوي عوض
الموسيقار بيشوي عوض
لقد تألمت نفسيا طوال الأسبوع جراء إعتذار الأنبا إسحاق عن مشاركته لبناتنا المكرسات فى صلوات وطقس دورة القيامة الأسبوع الماضى، وزاد ألمى ألآما الهجوم الغير إنسانى من بعض الأقباط على بناتنا وعلى أسقفنا وبطريرك كنيستنا الكرام، بكلمات لا تتسم إللا بالعنيفة المؤذية الغير كنسية.

وتألمت كيما أكتب هذه السطور، حائرا بين مشاعرى المضطربة وبين النصوص المتضاربة،  متعشما أن تخرج علينا الكنيسة عاجلا لتضع لهذه الحيرة ولهذا الإضطراب نهاية.

خلق الرب المرأة ( أمى ) معينة للرجل ( أبى )... وحملتنى أمى فى بطنها تسعة أشهر كاملة، تراكم خلالها الأتعاب والألآم دون حساب، أيام طوال، مجهدة، تكد فيها وتعمل، معتنية بنفسها وبالنفس التى فى بطنها، ليالى قصيرة، مرهقة، لا راحة فيها ولا نعاس، تسعة أشهر تحتل فيها الأتعاب جسدها الضعيف إحتلالا وتغمر الألآم نفسها الرقيق غمرا، محتملة كل هذه الأتعاب التى تتزايد حتى تصل لذروتها القاسية فترة الولادة، متألمة ألآما مبرحة مميتة، تموت كل يوم كيما تعطنى الحياة  بمحبة لا توصف إللا بالسماوية.

ومنذ يوم ولادتى، وأنا أعيش بفضلها، فحينما كنت رضيعا أكلت من جسدها الرقيق شبعا، وإن لم تكن هنا، ملاصقة لى لمت موتا، فجميعنا يعلم أن الطفل يمكنه العيش دون أب، إنما دون أمه لا يعيش حتى وإن أبقيناه حيا.

كبرت وفى جميع مراحل العمر كانت ولاتزال دائما، مصدرا للأمان وراحة للنفس وقت إضطرابها، فكم من المرات ضجرت نفسى وبفضل وجودها بجوارى وسماع صوتها الحنون فى أذنى أعادت وتعيد الطمأنينة المنزوعة منى إلى نفسى.

إن كتبت عن تضحياتها وبذلها فلن أكتب سطورا بل كتبا وإن كتبت عن محبتها الغير مشروطة سأكتب أشعارا وإن كتبت عن معنى وجودها فى حياتى فسأشعر إننى عن الوصف عاجزا.

أتذكر أبى، كان ولايزال يقول دائما، أنه حينما تبتعد أمى عن البيت قليلا، يتوه فيه ولا يعرف رأسه من قدماه، فهى ليست بعمود وصمام أمان البيت، بل هى البيت كله وجميعنا نعيش بها وفيها.

منذ ولادتى ولليوم أرى فى عيناها وكلماتها وتصرفاتها قلق دائم، القلق الذى سكن كيانها سكنا يوم ميلادى، قلق على راحتى، قلق على سعادتى، قلق على صحتى، قلق على نجاحى، قلق على لقمة عيشى، قلق على حاضرى ومستقبلى..

قلق لن يزول إللا بزوالى، فيتحول حينها من قلق مؤرق إلى حزن مميت..

وإن زالت هى قبلى فقد أعطانى الرب زوجة، إن كتبت عنها فلن أفعل إللا إعادة أقوالى مضيفا عليها حبا.

لقد إتصلت بى هذه المرأة ( أمى ) الأسبوع الماضى كعادتها لتطمأن على فى غربتى، وسألتنى عن سبب إعتذار أنبا إسحاق للأقباط وعن سبب الهجوم على مكرساتنا وعدم قبول صلواتهم ومشاركتهم فى طقوس كنيستنا... فصمت قليلا ... كما لوتوقف الزمن ..

وفكرت بها هى وبكل ما جاء فى مقالى أعلاه ... وعجزت عن النطق ... وأقتربت الدموع إلى حواف عيناى ... وأحسست أننى لوكنت واقفا أمامها لعجزت عن النظر فى عيناها البريئتان قائلا لها أن كنيستنا تعتبرها ( المرأة ) نجسة بسبب إفرازات جسدها الطبيعية كما جاء فى نصوص العهد القديم... وإنهالت على بقية التساؤلات. :
أولا، إن كنا نعمل لليوم بهذه القولة التى قالها الرب لشخص بعينه ( موسى ) فى وقت بعينه ( منذ الآف السنين ) ليصل الكلمات لأناس بعينهم ( اليهود ) فهل وجب علينا تنفيذ هذه الكلمات اليوم؟ ولوكانت الإجابة نعم، فلماذا إذن لا نطبق شريعة موسى بكاملها وبكل ما جاء فى العهد القديم تطبيقا كاملا؟!

ثانيا، ماذا عن المريمات والكارزات والشماسات وخادمات الكنيسة الأولى، أليسوا مثلا يحتزى به؟!

ثالثا، عن ماذا يتحدث أباؤنا الأساقفة الكرام حينما يقولون أن عدم مشاركة المرأة فى صلوات وطقوس كنيستنا هوتسليم أبائى، 

وأين النصوص الصريحة التى تنص على ذلك وأسباب المنع؟!

أنتهز فرصة هذا المقال لطرح تلك الأسئلة للأباء الأساقفة الأجلاء لعلهم يردون على أمى.

أما عن تعليقى عن فيديوالمكرسات يطوفون الهيكل والكنيسة مرتلين تسابيح دورة القيامة مع انبا إسحاق، فدورة القيامة تلك هى الأروع والأرق والأكثر برأة بين ما رأته عيناى وما سمعته أذناى منذ أن ولدت، فأصوات بناتنا المكرسات كانت عذبة سماوية وخطواتهم فى الهيكل والكنيسة بريئة ملائكية، ورؤيتهم حاملين الصلبان وأيقونات القيامة بث السعادة والفرحة فى نفسى.

أما عن تعليقى على إعتذار الأنبا إسحاق، فأقول لسيدنا الحبيب، لقد إعتذرت يا سيدنا لكى تشترى خاطرالبعض ولكن بإعتذارك هذا كسرت خاطر بناتنا المكرسات ودهست مشاعرهم دهسا، فبدلا من أن تشكرهم على خدمتهم للرب ولهيكله خدمة سماوية، تعتذر فتشعرهم بالذنب كما لوكانوقد أجرموا فى حق الرب وهيكله، وتزج بذلك بنفوسهم ونفوسنا للإضطراب النفسى جراء ردة الفعل الشريرة فى حقهم، وهم بناتنا المباركات النقيات خادمات المذبح ورب المذبح، كما لوكان إعتذارك وهجوم الأخرين عليهم أزاد للمذبح قيمة، ولكن فى الحقيقة أنتم أقللتم قيمتنا جميعا وقيمة كنيستنا وقيمة المرأة بإقلالكم لقيمتهم ولقيمة خدمتهم الملائكية.

مايستروبيشوى عوض
مؤلف موسيقى وعضوالمؤسسة العالمية للمؤلفين الموسيقيين.
مدرس الموسيقى بمعاهد الكونسرفتوار ومدارس باريس.
قائد الكورالات والاوركسترات.
مهتم بألحان الكنيسة القبطية.
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من أراد الإضطلاع على بعض الأفكار المنضبطه, 
أنصح بقرأة :
- المرأة والتناول للراهب يوئيل المقارى.
- المرأة فى المسيحية  للأنبا بفنوتيوس.

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