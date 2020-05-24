أول أيام عيد الفطر بالبحر الأحمر.. الأهالي في المنازل والأمن في الشوارع

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شهدت مدينة البحر الأحمر، أول أيام عيد الفطر المبارك استنفار أمنى مكثف على جميع الطرق السريعة والداخلية والخارجية، لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.



فيما شهدت الشواطئ العامة والطرق المؤدية للكورنيش والبحر إغلاق تمام تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وكثفت الأجهزة الأمنية ورجال المرور بغلق جميع الطرق.



وقامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، الشواطئ العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وشهد شاطئ ميرت اشهر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة استنفار أمني مكثف مع غلق كامل لجميع مداخل ومخارج الشاطئ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبحر الأحمر.





ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى منذ الساعات الأولى فى أول أيام عيد الفطر المبارك وانتشرت الأجهزة الأمنية بالشوارع والميادين وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر التي أقرها مجلس الوزراء وتم غلق جميع الطرق المؤيدة إلى الشواطئ والكورنيش والتنبيه المشدد على المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





فيما شدد مجلس مدينة الغردقة بقيادة اللواء عاطف وجدى رئيس المدينة على المواطنين بعدم الذهاب إلى المقابر في خلال أيام عيد الفطر المبارك والتنبيه المشدد على مسؤولي المقابر بغلقها وعدم السماح بالمواطنين من الدخول َوذلك منعا للتكدس والازدحام حفاظًا على سلامة المواطنين.







كما كثف مرور البحر الأحمر، بقيادة العميد محمد صلاح مدير مرور البحر الأحمر من التواجد بالطريق السريعة والداخلية وغلق كامل للطرق المؤدية إلى الشواطئ للرقابة على تنفيذ قرار الحكومة بمنع تسيير وسائل المواصلات العامة والسيرفيس وذلك ابتداء من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبل والسماح للسيارات الملاكي والتاكسي فقط وذلك حتى الساعة الخامسة مساء تطبيقا لقرارات الحظر مع منع تحرك أى سيارات على طريق البحر.











جدير بالذكر كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن بالحد من التجمعات والاختلاط خلال أيام العيد وتشديد الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة خلال أيام العيد.





وشدد عمرو حنفى على رفع درجة الاستعداد القصوى لقطاعات مياه الشرب والكهرباء لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة الشبكات والمحطات لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها.



وفى مدينة سفاجا شددت الدكتورة هدى المغربي رئيس المدينة على إلتزام المواطنين بتعليمات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، موجها الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية عيون الوطن الساهرة من أجل حماية شعبه العظيم.



وجابت سيارة نقل بمكبرات صوت تحس أهالى سفاجا بالالتزام وعدم التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم.



وفى مدينة القصير شهدت شواطئ المدينة تشديدات أمنية مكثفة مع إلتزام كامل من المواطنين ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة بشوارع المدينة.



وشهدت مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، إلتزاما كاملًا بقرار مجلس الوزراء مع رفع درجة الاستعداد القصوى من الأجهزة الأمنية.



وقال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، أن هناك وعى والتزام من أهالى البحر الأحمر، لما تمر به البلاد من خطورة الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.



وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريح خاص ل"لفجر"، أن هناك خطة محكمة كانت موضوعة لتنفيذ قرارات دولة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، موجهًا الشكر لجميع أفراد الشرطة للمجهود المبذول في تنفيذ تلك القرارات، كما وجه المحافظ الشكر لمواطنى البحر الأحمر لمستوى الوعى والثقافة الملموسة لدى المواطنين.

