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طريقه لعمل البيتفور في المنزل بمكونات بسيطة

الأحد 24/مايو/2020 - 07:43 م
البيتفور
البيتفور
طريقه لعمل البيتفور في المنزل بمكونات بسيطة

يعد البيتفور أهم أنواع الحلويات التي نري أنها محببه للجميع، وبصفة خاصة الأطفال، فهو من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها، وأيضًا تتميز بوجود مكوناتها داخل كل منزل، ونظرًا لعدم الثقة في  أحد محلات الحلويات، وخوفًا وحفاظًا علي صحتنا وصحة أطفالنا نلجأ الي إعدادها في المنزل.


المقادير

عدد 2 حبة من البيض.
عدد 2 ملعقة من الفانيليا.
عدد 2 ملعقة من البيكنج بودر.
عدد 2 ملعقة من الكاكاو.
عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.
عدد 1 كوب من السكر البودره.
عدد 1 كوب من السمنة.
مكسرات للتزيين.


طريقة التحضير

نقوم بتجهيز المضرب الكهربائي، وعاء كبير نضع به السمن، ثم يتم خفقها جيداً.

نضيف البيض، والسكر، والفانيليا، ثم نخفقها جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.

نجهز وعاء آخر، ونضع داخله البيكنج بودر، والدقيق، ونخلطهم مع بعض.

نقوم بوضع كلا من خليط الزبده، وخليط الدقيق، ويتم خلطهم بصوره جيداً، حتي نلاحظ أن العجينه أصبحت طريه وتصلح للتشكيل.

يتم تقسيم عجينة البيتفور الي نصفين، ثم يتم وضعها في الثلاجه لكي ترتاح.

نقوم بإخراجها من الثلاجه، ثم يتم وضع الكاكاو علي النصف الأول، ونترك النصف الأخر أبيض كما هو.

نشكل العجينه علي حسب رغبتك، وذلك يتم باستخدام أشكال البيتفور، أو كيس الحلواني، أو أن وجدت ماكينه البيتفور، ثم يتم أضافه القليل من المكسرات المفضله لديك.

نحضر صينيه مناسبه للبيتفور، ثم يتم دهنها بالسمن جيداً، ثم نقوم بوضع البيتفور الذي تم تشكيله.

نقوم بوضع صينية البيتفور المجهزه داخل الفرن علي درجة حرارة متوسطه، أي 180 درجة، ثم اتركيها داخل الفرن حتي نلاحظ أنها نضخت تماماً.

نضع القليل من الشيكولاته، أو المربي بين كل قطعتين أن رغبت في ذلك، ثم نضع القليل من المكسرات، وذلك تعد أحد طرق تزيين البيتفور.

طريقه لعمل البيتفور في المنزل بمكونات بسيطة

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