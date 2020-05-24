Advertisements

خلال ساعات.. استراليا تستعد لاستقبال "إعصار مدمر" (اعرف التفاصيل)

الأحد 24/مايو/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت السلطات الأسترالية أن ولاية غرب أستراليا، يوم الأحد، تستعد لأسوأ عاصفة منذ عشر سنوات، ويأتي ذلك على إثر التقاء بقايا إعصار مداري بموجة باردة.

وتوقع الخبراء أن تهطل أمطار غزيرة على ساحل الولاية، وتصل سرعة الرياح إلى 210 كيلومترات في الساعة، يوم الأحد، قرب منطقة بيلبارا، مركز إنتاج الحديد في البلاد، ثم تتجه بعد ذلك جنوبا صوب مدينة بيرث عاصمة الولاية، خلال الليل وصباح الاثنين.

وأوضح جيمس أشلي، مدير مكتب الأرصاد الجوية في ولاية غرب أستراليا "أن رياح ستكون قوية بالفعل وتثير الكثير من الأتربة، كما أن هذه الرياح تتحرك جنوبا ومن المتوقع أن تضرب بيرث في وقت لاحق اليوم".

وتعرف الاعاصير الاستوائية أو ما يطلق عليها المدارية، بأنها عاصفة تتميز بمركز ضغط منخفض وعدد كبير من العواصف الرعدية، التي تؤدي إلى رياح قوية دورانية وأمطار غزيرة وفيضانات، مما تسبب في خسائر بشرية.

وتتكون الأعاصير الاستوائية عندما يتبخر الماء الدافئ من المحيط فترتفع إلى أعلى في بهواء مشبع بالبخار ومع زيادة ارتفاعها، فهي تصل إلى طبقات هوائية باردة، مما يؤدي إلى تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء الرطب.

وتستمد تلك الأعاصير الحرارة من خلال آلية مختلفة عن العواصف الأخرى مثل العواصف الأوروبية، والمنخفضات القطبية، وتصنف الأعاصير المدارية بأن يكون مركزها أكثر دفئا من أطرافها على أي ارتفاع في الغلاف الجوي مقارنة بالعواصف الأخرى.

ويذكر أن استراليا تعرضت لأسوء في تاريخ إعصار استوائي عام 2011، وهو إعصار ياسي المصنف من الدرجة الأعلى وضرب الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا.

وبدأ الإعصار الأسترالي من سواحل ولاية كوينزلاند ترافقه رياح وصلت سرعتها إلى مائتين وتسعين كيلومترا في الساعة، مما أسفر عن تساقط أسقف منازل وأشجار وقطع أسلاك كهربائية، وذلك وفق ما ذكرته مكتب الأرصاد الجوية.

وأوضحت الارصاد الجوية أن الجزء المركزي المدمر من الإعصار ياسي بدأ باجتياح الساحل بين اينيسفايل وكاردويل ما أدى إلى أمواج بحرية ضخمة، دفعت السلطات الأسترالية الي إجلاء ما يزيد عن عشرة آلاف نسمة قبل وصول الإعصار حيث تم استقبالهم في مراكز إيواء خاصة، كما التزم السكان والسياح منازلهم وفنادقهم تجنبا لسقوط ضحايا بعد أن رفعت السلطات من درجة الإنذار.

أخبار تهمك

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 12 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ 39 دقيقة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 22 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

منذ ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:38 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

07:01 م

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية