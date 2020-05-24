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للوقاية من كورونا.. 3 نصائح قدمتها الصحة العالمية في عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
سمر حسن
يحتفل العالم الإسلامي اليوم الأحد بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة بمنع صلاة العيد في المساجد، لمحاربة تفشي فيروس كورونا خاصة مع وصول عدد الإصابات لأكثر من 5 مليون شخص وتخطي الوفيات 390 ألف شخص وبلوغ عدد المتعافين أكثر من 2 مليون، دعت منظمة الصحة العالمية لاتخاذ التدابير اللازمة لقضاء عيد فطر أمن

عدم المصافحة

قدمت منظمة الصحة العالمية باقليم شرق المتوسط، عدة نصائح لتحذير الناس من التلامس البدنى (المصافحة والمعانقة) خاصة مع احتفالات عيد الفطر المبارك التى يتضمنها زيارات الأسرية بالرغم من إجراءات الإغلاق للوقاية من فيروس كورونا وشددت الصحة العالمية على ضرورة عدم التلامس عند إلقاء التحية.

كشفت منظمة الصحة العالمية باقليم شرق المتوسط، عبر حسابها الرسمية فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "كيفية تقديم التحية والسلام لتفادى الإصابة بمرض فيروس كورونا؟.

أضافت المنظمة، قائلة:- "التحية والسلام الآمنان دليل على اهتمامك بصحتك وبصحة الآخرين، تجنب التلامس البدنى مثل المصافحة عند إلقاء السلام، وابحث عن طرق أكثر سلامة لإلقاء التحية مثل التلويح باليد أو الإيماء بالرأس أو الانحناء".

الابتعاد متر

ووجهت منظمة الصحة العالمية، بضرورة المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض الأبواب والمتعلقات الشخصية أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين او الفم أو الأنف

أضافت المنظمة، إنه ‏لا يوجد أى دليل يثبت أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها، موضحة فى منشور توعية، أنه ينبغى اتباع طرق النظافة الشخصية عند الذهاب للشراء من البقالة فى عيد الفطر.

كبار السن 

ووجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح منها منع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء من خروج في العيد وعدم استقبال زيارات لهم، مع تاكيد علي تنفيذ التباعد الاجتماعي لحماية صحتهم.

كما كشفت عن الشروط العزل المنزلى المناسب منها وجود المريض فى غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، ويبدأ العزل بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرح طرق العلاج للمريض وكيفية قياس درجة حرارته.

أكدت وزارة الصحة، أن مواصفات العزل المنزلي المريض، يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك وأن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض فى كل مرة.

أوضحت وزارة الصحة، أنه يجب وجود شخص من الاصحاء غير مسن مسئول عن رعاية المريض وتقديم الاكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التى يحتاج إليها ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا احتاج ذلك، وأن يدخل الغرفة وهو مرتدي كمامة وغطاء ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية ومنع الزيارات.


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