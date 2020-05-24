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شريف الدسوقي يتصدر استفتاء الفجر كأفضل ممثل دور ثاني اليوم ٢٤ مايو

الأحد 24/مايو/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
مازال الفنان شريف الدسوقي متصدرًا لاستفتاء "الفجر الفني"، كأفضل ممثل دور ثاني عن دوره في مسلسل بـ "١٠٠ وش"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وهذه نتجية الاسبوع الثاني من الاستفتاء، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.

وحصد شريف الدسوقي على ٦٤١٩ صوت بما يعادل ١٤,٣٨٪ من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.

يُشار أن مسلسل"بـ١٠٠ وش"، من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد وائل، عمرو الدالي، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي.

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