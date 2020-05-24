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بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا مهما، بعد قليل، لكشف أخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في مصر، ومن المقرر أن تُعلن خلاله عن الحصيلة اليومية، للإصابات الجديدة، والوفيات، والحالات التي تماثلت للشفاء.

ومن المقرر أن يتضمن البيان، اليوم، تعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.

وفي سياق أخر، قرر مجلس الوزراء، غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف، وغلق الحدائق العامة، ووقف أي رحلات نيلية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل، خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.ش

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