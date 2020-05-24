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الولايات المتحدة تعتزم غلق حدودها مع البرازيل بسبب كورونا
الأحد 24/مايو/2020 - 07:32 م
وكالات
أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها تعتزم حظر دخول أراضيها على المسافرين القادمين من البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا من حيث إصابات فيروس كورونا.
ورجح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أن البيت الأبيض سيصدر قرارا بهذا الشأن اليوم الأحد.
وأضاف: "نأمل أن يكون قرارا مؤقتا، ولكن بسبب الوضع في البرازيل سنتخذ كل خطوات ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".
كما قال إن الولايات المتحدة ستنظر في فرض قيود مماثلة على القادمين من دول أخرى في أمريكا اللاتينية تواجه أزمة كورونا.
وأصبحت البرازيل يوم الجمعة الماضي الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا من جاحة كورونا، بعد الولايات المتحدة.
وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل 347398 حالة، مقابل 1626258 إصابة في الولايات المتحدة، منها 97149 وفاة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء، عن رغبته في منع القادمين من البرازيل من الوصول إلى بلاده على خلفية تزايد وتيرة انتشار الفيروس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,131 مليون إصابة، بينهم أكثر من 331 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,044 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.