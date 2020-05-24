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برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في جميع المحافظات

الأحد 24/مايو/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عبر موقع بوابة محافظة القاهرة الرسمي، وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم معرفة الرابط الرسمي للحصول عليها بكل سهولة.

ويبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث ظهرت نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020 في محافظة القاهرة.

ويمكن الحصول على النتيجة، من خلال الدخول على الرابط التالي باستخدام رقم الجلوس، هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

وبدأ اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 جميع المحافظات، إذ تم اعتماد نتائج إعدادية القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والمنيا وجميع نسب التوفيق تعدت الـ 98% لكن وصلت 100% في مجموعة من المحافظات.

وعلى لطلاب الراغبين في معرفة نتيجة ابحاث الشهادة الاعدادية، عليهم تحديد المحافظة الموالي لها، وعلى الطلاب النفر على الانتقال لصفحة النتيجة، وكتابة اسم الطالب كلياً، وبعد ذلك يتم ادخال رقم الجلوس.
النقر على كلمة إبراز، وبالتوفيق لجميع الطلاب.

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