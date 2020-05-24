برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عبر موقع بوابة محافظة القاهرة الرسمي، وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم معرفة الرابط الرسمي للحصول عليها بكل سهولة.





ويبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث ظهرت نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020 في محافظة القاهرة.





هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ويمكن الحصول على النتيجة، من خلال الدخول على الرابط التالي باستخدام رقم الجلوس،



