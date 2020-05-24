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حقيقة انتقال نجم فولهام إلى ريال مدريد

الأحد 24/مايو/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
وكالات

كشف النجم الكاميروني أندريه زامبو أنجويسا لاعب فولهام الانجليزي حقيقة اقترابه من الانتقال لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويلعب أنجويسا حاليا في صفوف فريق فولهام، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (دوري البطولة)، لكنه يقضى الموسم الحالي، المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، مع فريق فياريال الإسباني على سبيل الإعارة، حيث ظهر بشكل جيد للغاية معه.


وساهم أداءه اللافت مع فياريال في إثارة تكهنات من جانب الصحافة المحلية بإمكانية انتقال أنجويسا للريال، لكنه شدد على عدم صحة تلك التقارير، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصال معه بشأن انتقال محتمل.


وصرح اللاعب الكاميروني في حديث بالفيديو أجراه لشبكة (كانال بلس سبور أفريك) الفرنسية "لا يمكنني تأكيد أي شيء على الإطلاق. أنا لست شخصًا يقرأ أو يستمع إلى الشائعات".


وأضاف أنجويسا "لدي اتفاق مع وكيلي يقضي بإدارته كل شيء من حولي وأنا أركز فقط على الملعب. في نهاية الموسم ، سنقوم بتقييم وضعنا ومعرفة ما إذا كان هناك أي شيء مثير للاهتمام".


وتابع أنجويسا "لا يمكنني القول إنه كان هناك أي اتصال مع أي شخص".


بدأ زامبو أنجويسا مسيرته مع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث خاض معه أكثر من 100 مباراة قبل أن ينتقل بمقابل مادي كبير إلى فولهام في صيف 2018، لكنه فشل في الارتقاء بسعره حيث عانى فريقه من النتائج المتعثرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز دفعته للهبوط للدرجة الأولى.


ويحتل فولهام المركز الثالث حاليا في ترتيب دوري البطولة، حيث يتأخر بفارق ست نقاط خلف ويست بروميتش ألبيون، صاحب المركز الثاني، المؤهل مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.


يذكر أن أنجويسا لعب 25 مباراة مع فياريال هذا الموسم، حيث أحرز هدفا وحيدا بجانب قيامه بتمريرة حاسمة مع الفريق الذي يحتل المركز الثامن حالياً في ترتيب الدوري الإسباني.

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