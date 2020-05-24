"برقيات تهنئة بالعيد" أجمل صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر eid fitr moubarak تصميم معايدات عيد الفطر

يمكن إستخدام بطاقات تهنئة بعيد الفطر في معايدة الأصدقاء والأحباب وسوف نضع لكم البعض جاهز منها ويمكن إرساله، وأخرى تحتاج إلى تعديل وكتابة الإسم عليها سواء كان أسمك أو إسم المرسل إليه.

يمكن إستخدام بطاقات تهنئة بعيد الفطر في معايدة الأصدقاء والأحباب وسوف نضع لكم البعض جاهز منها ويمكن إرساله، وأخرى تحتاج إلى تعديل وكتابة الإسم عليها سواء كان أسمك أو إسم المرسل إليه.

صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر ، إنتهى شهر رمضان المبارك تاركاً في نفوسنا ذكريات طيبة وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، ومع حلول العيد بدأ الأشخاص في الدخول والبحث عن صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر، ويأتي العيد هذا العام بعد إكتمال 30 يوم حيث أعتبرت اليوم بعض الدول عيد الفطر المبارك وقد ضمت نحو 6 دول في أفريقيا، وفي حين لم تشاهد معظم البلدان الهلال مما أعتبر اليوم صيام ومن خلال موقعكم دليل الوطن نضع صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر والتي يوجد البعض منها جاهز والأخر يمكنكم من إضافة أسمائكم بداخلها.

صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر ، إنتهى شهر رمضان المبارك تاركاً في نفوسنا ذكريات طيبة وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، ومع حلول العيد بدأ الأشخاص في الدخول والبحث عن صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر، ويأتي العيد هذا العام بعد إكتمال 30 يوم حيث أعتبرت اليوم بعض الدول عيد الفطر المبارك وقد ضمت نحو 6 دول في أفريقيا، وفي حين لم تشاهد معظم البلدان الهلال مما أعتبر اليوم صيام ومن خلال موقعكم دليل الوطن نضع صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر والتي يوجد البعض منها جاهز والأخر يمكنكم من إضافة أسمائكم بداخلها.

رسائل معايدات عيد الفطر روعة





عيد فطر مبارك لامي ربي يخليها لي ويجعلها معي في كل اعيادي ولا تحرمني منها ياربي وارزقني برها يارب العالمين. كل عام وانتم بخير أمي دمتي لي أعياداً لا أفقدها ودامت لكم سعادة الكون بأكملها.





كل عام وانت بالف الف خير يا غالي و يارب ينعاد عليك و على اهلك و احبابك بالخير واليمن والبركات والهنا والسعادة يارب يحميك و يحفظك عيد فطر مبارك عليك.





اللهم بلغنا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تجعله أخر عهدنا بالصيام والقيام وقراءة القرآن، وأجعله اللهم شاهداً لنا لا علينا يارب العالمين.





يسرني أن أقدم لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم اعاده الله علينا وعليكم ونحن في أحسن حال وفي أتم الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير.



