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مرتضى منصور يعلن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

الأحد 24/مايو/2020 - 07:29 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
علي نبوي
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن البدء في إنشاءات مقر القلعة البيضاء وستاد النادي خلال الفترة المقبلة.

رئيس النادي الأبيض كشف عبر قناة "الزمالك" بأن هناك اتفاق قد تم بين النادي وشركة النيل من أجل بناء ستاد يخص النادي، ومقر جديد للقلعة البيضاء".

واشار رئيس الزمالك إلى أن مجلس الغدارة يعمل على مدار 24 ساعة من أجل كيان النادي الأبيض.

وأكمل رئيس النادي الأبيض بأن مجلس الإدارة يخطط من أجل إنشاء ستاد عالمي لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.


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وفي سياق آخر شهدت الفترة الماضية انتشار العديد من التقارير الصحيفة التي تشير إلى احتمالية رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الأنباء أن بن شرقي تلقى في الفترة الماضية العديد من العروض من الدوري التركي والدوري الفرنسي والدوري اليوناني لضمه في الصيف القادم.

وكان نادي الزمالك قد أكد منذ فترة أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق في الصيف نظرا لحاجة النادي الشديدة له في الموسم القادم.

ويستعد نادي الزمالك لتعديل عقد بن شرقي مع الفريق لإقناعه بالبقاء مع النادي في الموسم القادم.

وتواصل مسئولو القلعة البيضاء مع بن شرقي وطالبوه برفض كل العروض المقدمة له وحصل اللاعب على وعد برفع راتبه مع الفريق بالمبلغ الذي يناسبه

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