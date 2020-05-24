إدوارد يوضح عدم ضرب محمد رمضان له في البرنس

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أشار الفنان إدوارد، عن سبب عدم ضرب الفنان محمد رمضان، له في الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس"، وهو عدم تفضيله لأداء مشاهد الأكشن، مازحًا: "الحمد لله مليش في الأكشن".



وأشار إدوارد، خلال لقائه في قناة "إكسترا نيوز"، أن أسلوبه في التمثيل وبنيانه الجسماني لا يسمح له بتجسيد أدوار أكشن سواء في السينما أو الدراما، مُشيرًا إلى أن مشاهد الضرب التي حدثت في المسلسل كانت حقيقية.



يُشار أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.