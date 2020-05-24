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أصاله تخطف قلوب محبيها بإطلالة جديدة

الأحد 24/مايو/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة أصاله على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت أصاله صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان طويل باللون الأزرق الفاتح، يتسم بوجود أكمام قصيرة، وتركت شعرها مًنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.


وعلقت أصاله على الصورة قائله: "كلّ سنه وأنتوا بألّف خير وصحّة وعافية وبهالعيد الله يفرجها على كلّ مهمومّ ويفرّح قلّب المُحبّين الطيّبين،ويحفظ عيلنا وولادنا وحبايبنا ويحمينا منّ كلّ شرّ، ونرجع نلتقى ونحضن ونفضفض ونضحك مع صحابنا وحبايبنا،وأخيرًا وليس آخرًا كلّ سنه وكلّنا سالمين، عيد سعيد".

وفي سياق آخر شاركت أصاله في غناء أغنية الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"،وتحمل الأغنية اسم" سلام سلام".

والجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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