وصول طائرة مساعدات من إسرائيل إلى تركيا

أفادت صحيفة " The Jerusalem" الإسرائيلية، هبوط طائرة مساعدات تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" في مدينة اسطنبول التركية محملة بـ 24 طنا.





وقال القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في أنقرة، روي جلعاد في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأحد 24 من أيار، إن هذه أول طائرة شحن مساعدات تهبط في اسطنبول منذ أكثر من عشرة أعوام.





وآخر طائرة مساعدت إسرائيلية وصلت إلى تركيا كانت في عام 2011، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية “وان” التركية، بحسب موقع "Haber Turk" التركي.





ويأتي هبوط الطائرة في ظل علاقات متباينة بين الطرفين، تراوحت بين الهجوم الإعلامي المتبادل والغزل الحذر، وسط ملفات إقليمية شائكة.





وقال حساب "إسرائيل بالتركية" التابع للحكومة الإسرائيلية، إن هذه الخطوة “ستساعد على وصول التجارة بين الطرفين إلى مستويات قياسية” من خلال رحلات الطيران المتبادلة.





ولم يصدر أي تعليق من السلطات التركية على وصول الطائرة.





وسبق أن أرسلت تركيا إلى إسرائيل معدات للوقاية من جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، وقالت أنقرة حينها إنها مساعدات للفلسطينيين.





وقال موقع "Times Of Israel" في 10 من نيسان الماضي، إن الصفقة “تجارية بحتة” وليست موجهة للفلسطينيين.





ونقل الموقع عن مجلة "بلومبرج" الأمريكية قولها إن أنقرة وافقت على بيع معدات طبية لإسرائيل “لأسباب إنسانية”، وبالتالي سمحت الأخيرة بمساعدات تركية للفلسطينيين.





في حين نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر لم تسمها أن التقرير غير دقيق، ولا توجد أي مساعدات لفلسطين.





وذكر الموقع أن تركيا تأتي في المرتبة السابعة على قوائم تصدير المنتجات الإسرائيلية في عام 2019.





وسبق أن قال موقع “دنيا الوطن” الفلسطيني، في 5 من أيار الحالي، إن وزارة الصحة الفلسطينية تسلمت شحنة مساعدات طبية من الحكومة التركية.





ونقل الموقع عن وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قولها إن قسمًا المساعدات سيوزع على المراكز الصحية في قطاع غزة.



