بسبب المستحقات.. أزمة كبرى بين النني وبشكتاش

يعاني المصري محمد النني لاعب وسط نادي بشكتاش والمعار من صفوف نادي أرسنال من أزمة كبيرة مع ناديه التركي في الفترة الماضية.





وكشف أحد المواقع التركية أن هناك أزمة بين النني ونادي بشكتاش بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة حتى الآن.





وأكد الموقع أن النني توصل مع إدارة بشكتاش وطالبهم بدفع مستحقاته المتأخر لدى النادي في الفترة الأخيرة.





كما أشار الموقع إلى أن مطالبة النني بمستحقاته المتأخرة أثارت أزمة كبيرة في بشكتاش حيث يعاني النادي من أزمة مالية شديدة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم وطالبوا بعض اللاعبين بتخفيض رواتبهم.





وذكر الموقع أن إدارة نادي بشكتاش ستحاول في الفترة المقبلة حل هذه الأزمة مع محمد النني بشكل ودي حتى لا يتصاعد الأمر بين الطرفين.









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انضم "النني" لصفوف نادي بشكتاش التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بحثا عن المشاركة بشكل منتظم في المباريات، بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال الإنجليزي.





خاض محمد النني 28 مباراة مع فريق بشكتاش التركي في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 2350 دقيقة، صنع هدفين، ولم يسجل أي أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





شارك "النني" في 19 مباراة مع بشكتاش في بطولة الدوري التركي، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1676 دقيقة، صنع هدفين، حصل على 6 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.





بينما خاض نجم الفراعنة 6 مباريات مع بشكتاش في الدوري الأوروبي بواقع 404 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وشارك في 3 مباريات بكأس تركيا بواقع 270 دقيقة، وكانت محصلة مشاركته بطاقة صفراء وحيدة.





وكان فريقه بشكتاش يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 44 نقطة بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي هناك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





بينما ودع فريقه منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري الأوروبي، من دور المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعها من 5 هزائم، وانتصار وحيد.