المالية التزمنا بنسب الاستحقاق الدستوري للأنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

أكدت وزارة المالية في البيان التمهيد ماقبل الموازنة الجديدة، على أنها أعطت أولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة 2020-2021 والتي ستبدأ تنفيذها من أول يوليو القادم على القطاعات التي تخدم مصلحة المواطنين في المقام الأول.

وقالت الوزارة في البيان التمهيدى ما قبل الموازنة 2020-2021 في النسخة الأولى للمواطن، إن الموازنة توضح مدى استفادة المواطنين خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لصالح قطاعي الصحة والتعليم.





وأوضحت الوزارة أن قد خصصت للأنفاق على فى قطاع الصحة في الموازنة الجديدة مبلغ ٢٥٤,٥ مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة ٧٨,٩ مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالى الحالى، وستستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وخصصت نحو ٣ مليارات و٣٢٨ مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية كما بلغت مخصصات الإنفاق على التعليم بجميع مراحله ٣٦٣,٦ مليار جنيه بزيادة ٤٦,٩ مليار جنيه بنسبة ١٤,٨٪ عن العام المالى الحالى، بينما تبلغ مخصصات البحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بزيادة ٧,٥ مليار جنيه بنسبة ١٤,١٪ على أساس سنوي..