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أسهل طريقة لتحضير دجاج كنتاكي في المنزل

الأحد 24/مايو/2020 - 06:36 م
دجاج كنتاكي
دجاج كنتاكي
أسهل طريقة لتحضير دجاج كنتاكي في المنزل

ننشر لكِ طريقة عمل دجاج كنتاكي من أكثر الوصفات السهلة التي تقوم الأمهات بتجهيزها في المنزل بخطوات بسيطة.

ودجاج كنتاكي له مذاق وطعم خاص لدى الاطفال ويمكنك حضيره بالطريقة الصحيحة، وإليك طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل بكل سهولة:

مقادير دجاج كنتاكي:
– دجاج مكعبات على حسب الرغبة.
– 2 ملعقة نشا.
– 2 كوب دقيق.
– بيكنج بودر.
– ملح.
– فلفل أسود.
– بهارات.
– بصل بودر.
– ثوم بودر.
– ثوم مفروم.
– بصل مفروم.
– ليمون.
– لبن.
– شطة.
– بيض.

طريقة عمل دجاج كنتاكي:
– ضعي البصل والثوم والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير وقلبيهم جيدا مع عصير الليمون والتوابل الأخرى.
– تبلي الدجاج المقطع جيدا.
– واتركي الخليط لمدة ساعتين في الثلاجة.
– احضري الدقيق وضعي عليه البيكنج باودر والنشا مع الثوم وبصل البودرة والشطة الحمراء.
– وضعي اللبن مع البيض والفلفل والملح.
– وضعي الدجاج في البيض ثم البيض واللبن والدقيق بالبهارات.
– ضعي الدجاج في الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعة.
– بعد مرور ساعة قومي بتحمير الدجاج في زيت ساخن.
– يقدم ساخنا بعد النضج.

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