جونسون: سننتقل إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي

وأضاف جونسون، خلال تصريحاته، اليوم الأحد: " نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو".

وأشار جونسون في مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم الإبقاء على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتح المدارس، مشيراً إلى أنه سيعاد فتح جزئي للمدارس الابتدائية، اعتباراً من الأول من يونيو.





في سياق آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يدعم مستشاره دومينيك كامينجز الذي يتعرض لضغوط تطالبه بالاستقالة بسبب سفره خلال إجراءات العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته.





وأضاف في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه تصرف على نحو مسؤول وقانوني من جميع النواحي".





من جهته، أعلن وزير النقل، غرانت شابس، الأحد، أن الحكومة البريطانية تعتزم الالتزام بخطة إعادة فتح المدارس الابتدائية لبعض التلاميذ ابتداء من الأول من يونيو.





يأتي هذا في وقت تواجه الحكومة معارضة للخطة من قبل بعض المعلمين والنقابات العمالية.





وفي العاشر من مايو، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن الإغلاق بسبب كورونا سيبقى مفروضاً حتى الأول من يونيو على أقل تقدير، بينما كشف عن خطط حكومته الحذرة لرفع القيود.





يشار إلى أن إجراءات العزل العام كانت أوقفت الأنشطة الاقتصادية بالكامل تقريباً في بريطانيا، وأبقت الملايين في منازلهم.