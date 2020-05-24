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جونسون: سننتقل إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي
الأحد 24/مايو/2020 - 06:31 م
الفجر
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده في وضع يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي.
وأضاف جونسون، خلال تصريحاته، اليوم الأحد: "نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو".
وأشار جونسون في مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم الإبقاء على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتح المدارس، مشيراً إلى أنه سيعاد فتح جزئي للمدارس الابتدائية، اعتباراً من الأول من يونيو.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يدعم مستشاره دومينيك كامينجز الذي يتعرض لضغوط تطالبه بالاستقالة بسبب سفره خلال إجراءات العزل العام عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته.
وأضاف في مؤتمر صحفي "أعتقد أنه تصرف على نحو مسؤول وقانوني من جميع النواحي".
من جهته، أعلن وزير النقل، غرانت شابس، الأحد، أن الحكومة البريطانية تعتزم الالتزام بخطة إعادة فتح المدارس الابتدائية لبعض التلاميذ ابتداء من الأول من يونيو.
يأتي هذا في وقت تواجه الحكومة معارضة للخطة من قبل بعض المعلمين والنقابات العمالية.
وفي العاشر من مايو، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن الإغلاق بسبب كورونا سيبقى مفروضاً حتى الأول من يونيو على أقل تقدير، بينما كشف عن خطط حكومته الحذرة لرفع القيود.
يشار إلى أن إجراءات العزل العام كانت أوقفت الأنشطة الاقتصادية بالكامل تقريباً في بريطانيا، وأبقت الملايين في منازلهم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,131 مليون إصابة، بينهم أكثر من 331 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,044 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.