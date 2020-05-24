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مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

الأحد 24/مايو/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على صعوبة عودة الدوري المصري هذا الموسم بعدما توقف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا، ان الدوري لن يعود هذا الموسم.


وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك :" "على مسؤوليتي، الدوري المصري لن يعود هذا الموسم".


وأضاف :" لا أقول ذلك لكي لا يحصل الأهلي على اللقب، بل من أجل حماية وسلامة الجميع ".


وتابع :" جميعنا رأينا ما حدث لـ شعبان عبد الوهاب نجم الزمالك الذي أصيب بـ كورونا، وكذلك ما حدث في دجلة، وهناك أيضا أحد لاعبي السباحة في الأهلي، فكيف سيعود الدوري".


وأكمل :" إذا عاد الدوري وتدخل أحد المدافعين على مهاجم، سيقول له الأخير أنه مصاب بـ كورونا ووقتها سيهرب المدافع ويسجل المهاجم".


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أعلن فى بيان رسمي خلال الأيام الماضية عن مد تعليق نشاط اللعبة حتي نهاية مايو، وجاء البيان كالأتى :


بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.


ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى

 

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