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الأهلي يحتفل بذكرى دوري موسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩

الأحد 24/مايو/2020 - 06:30 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
حرص النادي الأهلي إحياء ذكرى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري لموسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩ بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة الفاصلة.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"الأحد 24 مايو 2009..فريقنا يهزم الاسماعيلي ١-صفر فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدورى ليحرز الشياطين الحمر لقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والمرة ال 34 فى تاريخ ⁧‫نادي القرن‬⁩".

‏والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يعتبر صاحب أكبر عدد في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بـ٤١ لقب.

وتتوقف بطولة الدوري المصري خلال الفترة الحالية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.


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وفي سياق آخر طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بتجهيز عقود اللاعبين مع النادي لدراستها خلال الفترة المقبلة.

ويعكف عبدالحفيظ، في الوقت الحالي، على تجهيز جميع عقود اللاعبين من أجل تقديمها للجنة، حتى تبدأ في مراجعتها لمعرفة المدة الزمنية المتبقية في عقد كل لاعب.


كما تنوي اللجنة، مراجعة قيمة ما يتقاضاه كل لاعب في الموسم الواحد من أجل دراسة ملف التمديد للبعض أو زيادة القيمة.

ونجح الأهلي، مؤخرًا في تجديد تعاقده مع وليد سليمان، بينما رفض المارد الأحمر التجديد لحسام عاشور بناءً على أوامر من السويسري رينية فايلر المدير الفني.

وقرر الثنائي شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وأحمد فتحي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وعدم تجديد تعاقدهما، حيث سيلعبا ضمن صفوف بيراميدز سبورت بالموسم الجديد.

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