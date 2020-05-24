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تركيا ترفع أسعار الضرائب المفروضة على شراء الدولار

الأحد 24/مايو/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت الجريدة الرسمية التركية إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد بالمئة من 0.2 بالمئة في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.

يحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس  ويطبق بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.

بدأ فرض الضريبة عند 0.1 %في مايو  من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 % مع محاولة السلطات الحيلولة دون الدولرة في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

زيادة ”ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات“ هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 %منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر

 

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