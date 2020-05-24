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بهذه الكلمات يسرا تهنئ جمهورها بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت يسرا صورتين جديدتين واحدة لها، والأخرى من كواليس مسلسلها الآخير "خيانة عهد"، ظهرت فيها وهي برفقة هنادي مهنى، سلوى عثمان، بيومي فؤاد،تيام مصطفى قمر، ومجموعة مميزة من النجوم، وعلقت على الصورة قائلة :"كل عيد وأنتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا حبايبي، سعادتي متتوصفش لوجودي معاكم السنة دي في رمضان،بشكر من كل قلبي كل واحد قال كلمة حلوة فيحقي وفي حق كل صناع المسلسل، ربنا مايحرمني من حبكم ولا من وجودكم فحياتي،الحياة حلوة بيكم".

والجدير بالذكر أن مسلسل" خيانة عهد"من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، أمين جمال، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.

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