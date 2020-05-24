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"الطيران المدني" تصدر بيانا مهما بشأن أعمال التعقيم لمواجهة كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
تكثف وزارة الطيران المدنى، جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم لجميع المطارات المصرية والمرافق العامة والمنشآت التابعة للمطارات.
 
وتقوم جميع المطارات المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية بتنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى وإستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول والكاونترات، وجميع الأماكن التي تواجد الراكب بها فى المطار .
 
وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن الوزارة وشركاتها التابعة تستمر في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية بتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة ضمن الجسر الجوي المخصص لاعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم.
 
وأوضح أن إجراءات التعقيم الشاملة تتم بجميع مواقع العمل بالمطارات والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات.
 
ولفت إلى استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت؛ للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة، بعد السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.
 
وأعلنت وزارة الطيران المدني، في وقت سابق، تسيير شركتى مصر للطيران وإيركايرو خلال الفترة من ٢٠ مارس حتى ٢١ مايو الجاري ١٣٥ رحلة جوية استثنائية لإجلاء ٢٤٧٥٠ من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية، وذلك فى ضوء سعى الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وقال منار تم التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

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