كيف أصبحت الحدائق والمتنزهات في أول أيام عيد الفطر

الحدائق العامة



تخلو الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الترفيه من المواطنين، بعد أن حرصت قوات الأمن على غلق أماكن الترفيه فى العيد لمنع الزحام، فى ظل الإجراءات الاحترازية.



حرص المواطنون على الالتزام فى منازلهم، وقضاء العيد بالمنزل، بأداء صلاة العيد بالمنزل، وتناول مخبوزات وحلويات العيد، والتواصل مع الأهل عبر التليفون ووسائل التواصل الالكترونية من خلال الفيديو.



سيولة مرورية



كانت شوارع القاهرة الكبرى والمحافظات، تشهد سيولة مرورية فى ظل عدم تحرك أتوبيسات النقل العام، إلا عدد قليل من السيارات الخاصة، ولم تسجل قوات الأمن أى حالات تحرش بسبب غلق المتنزهات والحدائق ودور السينما، وعدم وجود تجمعات شبابية بمنطقة وسط البلد.



أصبحت القاهرة تضم شوارع خالية من المواطنين والمركبات، ويظهر كورنيش النيل بدون توقف سيارات بعد منع توقف السيارات بمحيطه، فيما خلى النيل من أي مراكب النيلية التى كانت تقل المواطنين فى الأعياد.



تجمع عشرات من قوات الأمن في محيط المنشآت الهامة والحيوية للتعامل الفورى والتصدى الحاسم لتعكير صفو عيد الفطر، ضمن لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





النقاط الأمنية



رفعت قوات الشرطة تواجدها الأمنى والارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات الإنتشار السريع بكافة المحاور والشوارع والميادين والنطاق الحيوي.



نفذت الشرطة الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وإغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات ابتداءا من اليوم الأحد ما عدا محافظات "القاهرة- الجيزة- أسيوط" مع توفير المسارات اخرى ومنع الانتظار بكافة تلك الطرق، ورفع أية سيارة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية.



استخدم رجال الأمن عناصر من كلاب الحراسة لتفتيش محيط المنشآت، والتواجد الميدانى لكافة المستويات لمتابعة الأداء الأمنى، بالإضافة إلي الانتشار الأمنى لتطبيق إجراءات قرار حظر التجوال المواطنين وفرض مظلة أمنية محكمة



غلق المحلات



وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات، ومنها منع تجمعات المواطنين والتواجد الأمنى الميدانى والمظهر الانضباطى للقوات وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع، ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات، ومتابعة غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.



أكد وزير الداخلية على اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين المنشآت الهامة بالدولة خلال فترة عيد الفطر المبارك والرصد محاولات تعكير صفو المناخ الآمن ومحاولات نشر الشائعات والأكاذيب.



سلع المغشوشة



طالب وزير الداخلية بضبط حركة الأسواق منع الاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستخدام، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.



ووجه وزير الداخلية باستهداف العناصر الإجرامية وتوجيه الحملات لمواجهة كافة أشكال الجريمة، وتأمين تنفيذ قرارات بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة، والتواجد الميدانى لكافة المستويات القيادية، ومتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ.





تحتفل مصر، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الفطر المبارك حيث قررت الحكومة المصرية تعطيل حركة السكك الحديدية وفرض حظر التجوال من الساعة 5 مساء، وغلق الشواطئ والمطاعم والحدائق والمتنزهات لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة أكثر 16 الف حالة مصابة بفيروس كورونا بينما توفى 735 شخص، تسعى الحكومة لفرض التباعد الاجتماعي لتقليل عدد الإصابات.