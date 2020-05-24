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ترامب: بوتين لا يريد فوزي بانتخابات الرئاسة 2020

الأحد 24/مايو/2020 - 05:58 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لا يريد فوزه في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2020، واصفا نفسه بأنه "أسوأ ما حدث لروسيا".

وقال ترامب، في حديث لبرنامج "Full Measure" نشر اليوم الأحد: "إنني أسوأ ما حدث لروسيا، وبوتين يفهم ذلك. تربطني علاقات جيدة به، لكنه يفهم هذا الأمر".

وأضاف ترامب: "هو ربما لا يريد فوزي. يمكنني أن أقول لكم مباشرة الآن، على الرغم من أنني أعتقد أنني أعجبه، إلا أنني لست على يقين بأنه لا يريد أن أنتصر".

واعتبر سيد البيت الأبيض أنه يخوض منافسة مع "حزب فاسد لكنه قوي جدا"، في إشارة إلى الديمقراطيين.

وسبق أن وجهت أطراف كثيرة في الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لصالح ترامب، ما دفع السلطات لإجراء تحقيق في قاده المدعي الخاص روبرت مولير، الذي توصل إلى استنتاج ينفي أي تآمر بين الرئيس الأمريكي والحكومة الروسية.


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