Advertisements

هل ارتفعت أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر؟

الأحد 24/مايو/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
محمد عصام

سجلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمصر استقرار اليوم الأحد أول أيام العيد وهي   الأوقات التى كانت تزداد فيه مبيعات الذهب على أعوام السابقة، حيث أثر أزمة كورونا علة معدلات شراء المصريون من الذهب.



وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الاحد 24-5-2020 كالآتى:


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 762 جنيها ، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.



وكان قد أعلن إيهاب واصف عضو شعبة الذهب، إن محلات الذهب ستشهد إغلاق تام خلال أسبوع العيد بالتزامن مع تطبيق الحكومة حظر تجوال مشدد، أدي إلى إغلاق المقاهي والمولات والسينمات، مما سيدفع أعداد المتسوقين للهبوط.

أخبار تهمك

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 23 ساعة

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 11 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

"هم يضحك وهم يبكي".. الشيخ الهارب من صلاة العيد بنبروة طالب ثانوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

منذ أقل من ساعة

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 21 ساعة

"فرحة العيد".. محافظ الدقهلية يزف خبرًا سارًا عن رحلة علاجه مع كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

06:18 م

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

02:09 م

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية