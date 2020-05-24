هل ارتفعت أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر؟

سجلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة بمصر استقرار اليوم الأحد أول أيام العيد وهي الأوقات التى كانت تزداد فيه مبيعات الذهب على أعوام السابقة، حيث أثر أزمة كورونا علة معدلات شراء المصريون من الذهب.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الاحد 24-5-2020 كالآتى:

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 762 جنيها ، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.

وكان قد أعلن إيهاب واصف عضو شعبة الذهب، إن محلات الذهب ستشهد إغلاق تام خلال أسبوع العيد بالتزامن مع تطبيق الحكومة حظر تجوال مشدد، أدي إلى إغلاق المقاهي والمولات والسينمات، مما سيدفع أعداد المتسوقين للهبوط.