محمد رمضان يتصدر استفتاء الفجر كأفضل ممثل اليوم ٢٤ مايو

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مازال الفنان محمد رمضان متصدرًا لاستفتاء "الفجر الفني" ، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.



وهذه نتجية الاسبوع الثاني من الاستفتاء، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقباة.



وحصل محمد رمضان اليوم الأحد الموافق ٢٤ مايو على ٨١٠١٤ بما يعادل ٥٩,٨٤٪ من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.



يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.