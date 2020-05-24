Advertisements

محمد رمضان يتصدر استفتاء الفجر كأفضل ممثل اليوم ٢٤ مايو

الأحد 24/مايو/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
مازال الفنان محمد رمضان متصدرًا لاستفتاء "الفجر الفني"، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وهذه نتجية الاسبوع الثاني من الاستفتاء، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقباة.

وحصل محمد رمضان اليوم الأحد الموافق ٢٤ مايو على ٨١٠١٤ بما يعادل ٥٩,٨٤٪ من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.

أخبار تهمك

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 3 ساعات

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

منذ أقل من ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 10 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 23 ساعة

"هم يضحك وهم يبكي".. الشيخ الهارب من صلاة العيد بنبروة طالب ثانوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"فرحة العيد".. محافظ الدقهلية يزف خبرًا سارًا عن رحلة علاجه مع كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:28 ص

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل.. السيسي يصدر قرارات جمهورية جديدة

06:18 م

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

02:09 م

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية