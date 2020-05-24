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أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك هذا الموسم

الأحد 24/مايو/2020 - 05:48 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
علي خلاف
تترقب جماهير نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا بعد تعليق البطولتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف نهاية مايو الجاري تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.


وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.


أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أشرف بن شرقي خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز
شارك أشرف بن شرقي مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 11 لقاء، سجل هدفا وحيدا.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا
على المستوى الافريقي شارك المهاجم المغربي مع الفريق الأول لكرة القدم في 9 لقاءات سجل 6 أهداف.

- كأس مصر
وعلى المستوى المحلي شارك في لقاء وحيد ببطولة كأس مصر سجل هدفين.

- السوبر المصري
شارك ولم يسجل وتوج مع الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي الغريم التقليدي.

- السوبر الأفريقي
شارك وسجل هدفين وتوج باللقب القاري على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

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