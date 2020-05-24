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انتحار لاعب صربي برصاصة في الرأس
الأحد 24/مايو/2020 - 05:44 م
وكالات
انتحر لاعب كرة القدم الصربي السابق، ميليان مرادكوفيتش، السبت داخل إحدى الشقق في بلغراد، بعدما أطلق رصاصة في رأسه، وذلك وفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام الصربية اليوم الأحد.
وأشارت صحيفة كورير إلى أن المهاجم السابق صاحب الـ38 عاماً انتحر داخل شقة كان قد أجرها ويعيش فيها برفقة خطيبته.
وبدأ مرادكوفيتش مسيرته الاحترافية في مدينة نيس الجنوبية، ومنها انتقل لفريق بارتيزان.
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وفي سياق آخر تنطلق منافسات الموسم المقبل من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم منتصف شهر أغسطس القادم والذي تم إلغاؤه في الموسم الحالي نظرا لتفشي فيروس كورونا.
ينبغي أن يبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي 23 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية قبلها بيوم، وفقاً لبروتوكول رابطة الدوري الفرنسي.
ولكن حتى الآن، فإن الموعدين مازالا مؤقتين.
وأضافت الوثيقة الإلكترونية أن هناك ضرورة لانتظار قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المواعيد الإضافية للبطولات الأوروبية.
وتم إلغاء موسم 2019 في دوري الدرجتين الأولى والثانية بسبب وباء فيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي.
وتوج باريس سان جيرمان بقيادة مدربه توماس باخ بطلاً للدوري.