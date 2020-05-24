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العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

الأحد 24/مايو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تلقى واحد من نجوم النادي الأهلي العديد من العروض في الفترة الأخيرة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض من الدوري الإماراتي والدوري السعودي لضم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي في الصيف القادم.

 

ولكن رفض النادي الأهلي كل العروض المقدمة إلى علي معلول في الفترة الماصية مؤكدا أن اللاعب باقي مع الفريق في الموسما لقادم.

 

كما أبلغ مسئولو النادي الأهلي على معلول بأن يرفض أي عرض مقدم له وأنه مستمر مع الفريق في الموسم القادم نظرا لحاجة الأحمر له.

 

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