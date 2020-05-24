المنبوذ يستجدي عطف جماهير ريال مدريد بـ'صورة'

يعانى المهاجم الصربي "لوكا يوفيتش" من العديد من الأزمات خلال موسمه الأول مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويعي صاحب الـ22 عاماً سوء وضعيته في النادي الملكي، بعد ارتباطه في أكثر من مناسبه بمغادرته ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وقام اللاعب برسم صورة له في منزله بقميص ريال مدريد وسط مدرجات ملعب النادي، مكتوب عليها العبارة الشهيرة "Hala Madrid".

وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية بنشر الصورة، والتي ظهر بجوارها اللاعب رفقة صديقته.

وتعرض يوفيتش للخروج من حسابات مديره الفني "زين الدين زيدان" في العديد من مباريات الموسم الحالي، حيث خاض 24 مباراة معظمها كبديل.

كما أثار الجدل الواسع منذ عدة أسابيع، بخرقه قواعد الحجر الصحي، والذهاب للعاصمة الصربية بلجراد، للإحتفال بعيد ميلاد صديفته.

وانتهى موسم يوفيتش المتأزم، بتعرضه لكسر في إصبع القدم اليمنى، سيكلفه الغياب لعدودة أسابيع، على الرغم من اقتراب عودة الدوري الإسباني منتصف الشهر المقبل.

يذكر أن يوفيتش انضم لريال مدريد مطلع الموسم الجاري من نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 60 مليون يورو.