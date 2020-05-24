Advertisements

واشنطن تهدد الصين بعقوبات حال تطبيق قانون الأمن القومي في هونج كونج

الأحد 24/مايو/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
وكالات
هددت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين بفرض عقوبات على الصين حال تطبيقها قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الهادف إلى "منع انفصال" المدينة.

واعتبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، في حديث لقناة "NBC"، أن التشريع، الذي يدرسه حاليا البرلمان الصيني، قد يعرض للخطر مكانة هونغ كونغ كمركز مالي إقليمي.

وقال أوبراين: "يبدو أنهم يسعون إلى الاستيلاء على هونغ كونغ من خلال هذا القانون للأمن القومي".

وأوضح أوبراين أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "لن يكون بإمكانه، حال قيامهم بذلك، تأكيد الحفاظ على درجة عالية للحكم الثاني في هونغ كونغ، وفي حال حدوث هذا الأمر سيتم فرض عقوبات على كل من هونغ كونغ والصين".

وبدأ البرلمان الصيني، يوم الجمعة الماضي، مناقشة نص التشريع الجديد الذي يهدف إلى منع "الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب" في هونغ كونغ ردا على التظاهرات التي نظمتها المعارضة العام الماضي.

وردا على هذا التطور قال بومبيو إن "الولايات المتحدة تدين اقتراح فرض تشريع أمني قومي من جانب واحد وبشكل تعسفي على هونغ كونغ"، ملوحا بإلغاء نظام المعاملة الاقتصادية المواتية للمدينة من قبل بلاده.

وقالت بكين اليوم الأحد إن التعاون يفيد كلا من واشنطن وبكين، والمواجهة تضر، وحذرت من أن الصين وأميركا تقتربان من "حرب باردة جديدة".


وحذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأحد، من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من "حافة حرب باردة جديدة"، وعبّر عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال وانغ يي في تصريحات للصحفيين: "لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة".

وأضاف الوزير الصيني: "إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا الجديد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفي معرض رده على الصحفيين، قال وانغ يي إن التعاون بين بكين وواشنطن يعود بالنفع على البلدين، وإن المواجهة تعود عليهما بالخسارة، مضيفا أن على الجانبين إيجاد السبيل للتعايش السلمي.

وشدد وانغ يي على أن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما فضلا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.

وأشار إلى أنه في العقود الأربعة الماضية، تجاوزت العلاقات الصينية الأميركية مختلف الصعوبات وحققت تقدما تاريخيا.

أخبار تهمك

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ يوم

مواعيد عمل منافذ شركات المحمول خلال عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 8 ساعات

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ ساعة و نصف

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 19 ساعة

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور ينفى التعاقد مع ازارو ويكشف صفقات الزمالك الصيفية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يعرض على دورتموند 7 لاعبين مقابل هالاند

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تعلن أنها لا تريد الحرب مع الصين

طلاب هونج كونج يطلبون من الولايات المتحدة بالابتعاد عن شؤونها

بومبيو: معاملة الصين "للمسلمين" انتهاك هائل لحقوق الإنسان

أمريكا: التوصل لاتفاق تجاري أولي مع الصين لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام

الصين تهاجم الولايات المتحدة في اجتماع قمة الـ 20

تضامنا مع محتجي هونج كونج.. أمريكا تريد رؤية الديمقراطية بالاحتجاجات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

02:09 م

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية