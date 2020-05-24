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لجنة تخطيط الأهلي تناقش تعديل عقود اللاعبين

الأحد 24/مايو/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، بتجهيز عقود اللاعبين مع النادي لدراستها خلال الفترة المقبلة.

ويعكف عبدالحفيظ، في الوقت الحالي، على تجهيز جميع عقود اللاعبين من أجل تقديمها للجنة، حتى تبدأ في مراجعتها لمعرفة المدة الزمنية المتبقية في عقد كل لاعب.

كما تنوي اللجنة، مراجعة قيمة ما يتقاضاه كل لاعب في الموسم الواحد من أجل دراسة ملف التمديد للبعض أو زيادة القيمة.

ونجح الأهلي، مؤخرًا في تجديد تعاقده مع وليد سليمان، بينما رفض المارد الأحمر التجديد لحسام عاشور بناءً على أوامر من السويسري رينية فايلر المدير الفني.

وقرر الثنائي شريف إكرامي حارس مرمى الفريق وأحمد فتحي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء وعدم تجديد تعاقدهما، حيث سيلعبا ضمن صفوف بيراميدز سبورت بالموسم الجديد.

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