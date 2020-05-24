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قرار مهم من محافظ الفيوم بشأن منشآت تجارية مخالفة لقرارات الغلق

الأحد 24/مايو/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فى أول ايام عيد الفطر المبارك، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الاحد، عددًا من الشوارع العامة، والميادين العامة والهامة بوسط مدينة الفيوم، وذلك لمتابعة التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، بحزمة قرارات التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على البلاد خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد ميادين السواقى، وميدان المسلة وميدان الحواتم، والشيخ حسن، وشوارع بطل السلام، وجمال عبد الناصر، والبوسطة، بالإضافة الى مناطق البحارى، والسلخانة، وشارع الورشة، وعددًا من الشوارع الجانبية بمدينة الفيوم، للتأكد من عدم وجود تجمعات، وكذا غلق الحدائق العامة والمتنزهات والمحال التجارية والمولات، وايقاف وسائل النقل العام.

خلال الجولة، أشاد محافظ الفيوم، بإلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، مناشدًا جموع المواطنين بالبعد عن التجمعات وخاصة خلال إجازة العيد، وإرتداء الكمامات خلال التجول كإجراء إحترازي حرصًا على سلامتهم، مشددًا على المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الدولة وتطبيق القانون بكل قوة على المخالفين.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ قام بجولتين أمس وصباح اليوم، شملت قرى تلات والعزب التابعة لها، بمركز الفيوم، والعجميين، وشكشوك بمركز أبشواي، بالإضافة الى الطريق السياحى على بحيرة قارون، لمتابعة تنفيذ قرارت الغلق، وعدم وجود أى تجمعات.

كما شملت جولة نائب المحافظ تفقد قريتى سنهور القبلية وفيديمن بمركز سنورس، ومنطقتي الصوفى، وشرف الدين بمدينة الفيوم، حيث أسفرت عن غلق محل بيع ألعاب نارية، وعدد 2 مقهى، وكذا 4 كوافير حريمي، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

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