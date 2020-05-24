Advertisements

عاجل| محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

الأحد 24/مايو/2020 - 09:07 م
الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية
محمد كشك
حالة من التوتر والقلق، انتابت محافظة الدقهلية، خاصة الديوان العام، في مدينة المنصورة، عقب إعلان إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعقب مرور 5 أيام على متابعته وتطبيق بروتوكول العلاج، فضلًا عن تطبيقه للعزل المنزلي داخل استراحته بمدينة المنصورة.

بعد مرور 5 أيام على اتباع المحافظ لكافة التعليمات، أجرى مسحة أولى له ولزوجته، وكانت المفاجأة ظهور النتيجتين سلبيتين، مما أدى إلى حالة من الفرحة والاطمئنان.

"حالتي اتحسنت بعد 3 أيام من تطبيقي للعلاج.. الحمد لله"، هكذا علق محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، بعد إجراء المسحة الأولى له وظهور النتيجة "سلبية".

وأشار مختار، إلى أنه سيجري مسحة أخرى خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أنه حال ظهورها سلبية أيضًا سينتهي العزل المنزلي له، فضلًا عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كاملة.

وعن متابعته لأعمال المحافظة وسيرها بكفاءة، أكد سير كافة الأعمال دون أي تأخير ويتم تنفيذ الخطط الموضوعة بكل يسر ودقة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد عودة الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعة و 6 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري المصري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أخذ مسحة من دينا الشربيني وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ماذا قال ضباط الجيش الليبي عن مسلسل الاختيار؟

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الصحة: تسجيل 752 إصابة بفيروس كورونا.. وأعلى معدل وفاة

"الأطباء" تنعى طبيب المنيرة بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

08:55 م

عاجل.. نتائج سلبية لفريق عمل "لعبة النسيان"

08:31 م

بعد قليل.. بيان مهم لوزارة الصحة بشأن مستجدات كورونا

07:38 م

تصريح مثير من أحمد السقا عن الإرهابي هشام عشماوي

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: رمضان 2020 «TOP 10»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أشهر العلاقات الغرامية فى القصور الملكية والرئاسية