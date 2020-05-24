عاجل| محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

حالة من التوتر والقلق، انتابت محافظة الدقهلية، خاصة الديوان العام، في مدينة المنصورة، عقب إعلان إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعقب مرور 5 أيام على متابعته وتطبيق بروتوكول العلاج، فضلًا عن تطبيقه للعزل المنزلي داخل استراحته بمدينة المنصورة.



بعد مرور 5 أيام على اتباع المحافظ لكافة التعليمات، أجرى مسحة أولى له ولزوجته، وكانت المفاجأة ظهور النتيجتين سلبيتين، مما أدى إلى حالة من الفرحة والاطمئنان.





"حالتي اتحسنت بعد 3 أيام من تطبيقي للعلاج.. الحمد لله"، هكذا علق محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، بعد إجراء المسحة الأولى له وظهور النتيجة "سلبية".





وأشار مختار، إلى أنه سيجري مسحة أخرى خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أنه حال ظهورها سلبية أيضًا سينتهي العزل المنزلي له، فضلًا عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كاملة.





وعن متابعته لأعمال المحافظة وسيرها بكفاءة، أكد سير كافة الأعمال دون أي تأخير ويتم تنفيذ الخطط الموضوعة بكل يسر ودقة.



