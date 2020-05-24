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عاجل| محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية
الأحد 24/مايو/2020 - 09:07 م
محمد كشك
حالة من التوتر والقلق، انتابت محافظة الدقهلية، خاصة الديوان العام، في مدينة المنصورة، عقب إعلان إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعقب مرور 5 أيام على متابعته وتطبيق بروتوكول العلاج، فضلًا عن تطبيقه للعزل المنزلي داخل استراحته بمدينة المنصورة.
بعد مرور 5 أيام على اتباع المحافظ لكافة التعليمات، أجرى مسحة أولى له ولزوجته، وكانت المفاجأة ظهور النتيجتين سلبيتين، مما أدى إلى حالة من الفرحة والاطمئنان.
"حالتي اتحسنت بعد 3 أيام من تطبيقي للعلاج.. الحمد لله"، هكذا علق محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، بعد إجراء المسحة الأولى له وظهور النتيجة "سلبية".
وأشار مختار، إلى أنه سيجري مسحة أخرى خلال اليومين المقبلين، مؤكدًا أنه حال ظهورها سلبية أيضًا سينتهي العزل المنزلي له، فضلًا عن الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كاملة.
وعن متابعته لأعمال المحافظة وسيرها بكفاءة، أكد سير كافة الأعمال دون أي تأخير ويتم تنفيذ الخطط الموضوعة بكل يسر ودقة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.
وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.