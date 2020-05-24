"هم يضحك وهم يبكي".. الشيخ الهارب من صلاة العيد بنبروة طالب ثانوي

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توصلت الأجهزة الأمنية لهوية بطل فيديو هروب شيخ جمع المواطنين لصلاة عيد الفطر المبارك.



وبتكثيف التحريات تبين أن بطل الفيديو طالب الصف الأول الثانوى الأزهرى أثناء تجميعه للمواطنين بجوار الكوبرى العلوى بنبروه لآداء صلاة عيد الفطر، مرتديا ملابس أزهرية وهروبه فور رؤيته لاحدى دوريات الشرطة.



حيث تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " فيديو لا يتعدى ثوانى أثناء هروبه لمخالفته قرارات وزارة الأوقاف ".



ومن جانبه أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ان الشخص الذى ظهر في الفيديو مرتديا ملابس ازهريه أثناء قيامه بالهرب من الشرطة بعد تجميعه المواطنين لآداء صلاة العيد بجوار الكوبرى العلوى بمدينة نبروة لا ينتمى لوزارة الأوقاف ولا يعمل بأى من المساجد التابعه لها.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الطلب بطل الفيديو هو محمود مجدى العشرى طالب بالصف الاول الثانوى الازهرى، مضيفا انه تم رفع مذكرة للوزارة بالواقعه لاتخاذ اللازم قانونا لمخالفته قرارات الوزارة.



واكد عدد من شهود العيان، أنهم فوجئوا به يرتدى الملابس الأزهرية ويقوم بتجميع عدد من أهالى المدينة بجوار الكوبرى العلوى بالمدينة ليقوم بآداء صلاة العيد فلاحظته إحدى دوريات الشرطة وعندما توجهت اليه فر هاربا ا



مضيفين ان هذا الشخص يعلمه الجميع ويتعاملون معه بود ومعروف عنه انه غير متزن عقليا.



يذكر ان عدد من راود مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" قد تداولو مقطع فيديو لشخص يرتدى ملابس ازهرية في مدينة نبروة أثناء قيامه بالهروب من الشرطة بعد قيامة بتجميع المواطنين لآداء صلاة العيد بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف.



نفى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، القبض علي بطل فيديو فرار أحد الأئمة بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين، كان ينوى إقامتهم لصلاة العيد بمدينة نبروه، مؤكدا ان الواقعة ليس في الدقهلية.



جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو يظهر فيه فرار أحد الأئمة بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين كان ينوي إمامته لصلاة العيد فى مدينة نبروه.



وفي السياق ذاته أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن من ظهر فى الفيديو، ليس إماما ولا خطيبا بمحافظة الدقهلية.



حيث اقرت وزارة الأوقاف إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، ووزعت منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.



وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.



