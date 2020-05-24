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البترول تزف بشري سارة عن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

الأحد 24/مايو/2020 - 04:26 م
وزير البترول
وزير البترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها مستمرة في تقديم خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع حتى مع أزمة كورونا التى أثرت سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية للبلاد.

 

 

 

 

وأوضح الوزارة خلال بيانا لها عن أداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أبريل 2020 أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا ، كما تم توصيل الغاز إلى 48 منشأة صناعية.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة ذاتها واصلت عمليات توصيل الغاز للمنشآت التجارية بعدد 163 منشأة تجارية بالإضافة إلى التوسع في برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال تحويل 39 ألف سيارة استخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز .

 

وكانت الوزارة أعلنت نه تم الانتهاء من حفر 10 أبار استكشافية وجارى حفر بئر استكشافية اخري بإجمالى استثمارات 314 مليون دولا خلال الفترة التى تم ذكرها سابقا، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين مشيرا الي ان اجمالي الإستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد ادني حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات اخري جديدة بإجمالى إستثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار.

وفى مجال الانتاج اوضح ان متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو ٢ر٧ مليار قدم مكعب يوميا مشيرا الي انه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب ابو النجا و فارسكور، واستكمال 4 مشروعات اخري هي المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر علي الانتاج، بالإضافة الى وضع 13 بئر تنموي على الانتاج.

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