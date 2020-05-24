الرئيس الأفغاني يعلن الإفراج عن ألفي عنصر من معتقلي حركة طالبان

ويذكر أن تعهّد الرئيس الأفغاني بتسريع إطلاق سراح سجناء من طالبان، بعد ترحيبه بعرض الحركة وقف إطلاق النار لـ3 أيام تزامنا مع عيد الفطر.





وفي رسالة للشعب الأفغاني بمناسبة عيد الفطر، قال غني: "كحكومة مسؤولة نقوم بخطوة إضافية إلى الأمام - أُعلن أنني سأسرّع عملية إطلاق سراح سجناء من طالبان"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.





ودعا عناصر حركة طالبان إلى العمل من أجل الإفراج عن مسؤول في قوات الأمن الأفغانية محتجز لديهم.





والأحد، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أن الحركة ستلتزم بهدنة في أنحاء أفغانستان لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم بمناسبة عيد الفطر.





وقال مجاهد في رسالة إلكترونية: "من أجل ضمان سلامة مواطنينا، تم إصدار الأوامر بتجنب تنفيذ أي عمليات هجومية"، مضيفا أن عناصر طالبان سوف يستهدفون الأعداء فقط إذا تعرضوا للهجوم.





يأتي وقف إطلاق النار بعد 3 أشهر من التوصل لاتفاق سلام مع حركة طالبان، يتم بموجبه سحب نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان مقابل تعهد طالبان بقطع العلاقات مع جميع الإرهابيين ومنع الأراضي الأفغانية من أن تصبح ملاذات للمسلحين.