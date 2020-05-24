أشرف صبحي: نتابع استعدادات مركز شباب الجزيرة الوقائية لعودة النشاط تدريجيا

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية في مركز شباب الجزيرة، للوقوف علي اخر الاستعدادات التي يقوم بها المركز من اجل عودة النشاط تدريجيا يونيو، المقبل طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

تضمنت الجولة تفقد مبني الأنشطة، والمبني الاداري بالمركز، بالاضافة الي العيادة الخاصة بالمركز والتجهيزات التي تتم داخلها.

و اطمئن وزير الرياضة علي استعداد العيادة التام للتعامل مع مختلف الحالات، وتوفير الادوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة جيدا، وكذلك العمل علي توفير غرفه عزل مؤقته في حالات الضرورة.

كما قام وزير الرياضة بجولة في صالة الاسكواش وملاعب التنس داخل مركز شباب الجزيرة للوقوف علي اعمال التطوير التي تجري في الصالة وملاعب التنس ومتابعتها، مؤكداً علي اهمية الصيانة الدورية للملاعب والصالات للحفاظ عليها.

اكد صبحي علي اهمية التنسيق مع اللجنة الطبيه التي تم تشكيلها مع وزارة الصحة، مشدداً علي التعميم علي جميع مراكز الشباب في مصر والاندية بالكود والاجراءات التي سيتم اتباعها في المراحل القادمة، خاصةً وانه من المقرر ان يتم البدء تدريجي في التشغيل في منتصف يونيو المقبل، مع اخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للمحافظة علي امن وسلامة مرتادي المركز، وكذلك باقي مراكز شباب وجميع الأندية علي مستوي محافظات الجمهورية.

رافق وزير الرياضة أثناء الجولة أشرف البجيرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ووكلاء الوزارة رمزي هندي ومصطفي منصور وأحمد عفيفي والكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة.