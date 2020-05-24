بعد إصابتها بالكورونا.. أحمد فلوكس يدعم رجاء الجداوي

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وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة دعم للفنانة رجاء الجداوي بعدما أصيبت بفيروس كورونا،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان أحمد فلوكس صورة أرشيفية له وهو في مرحلة الطفولة،وعلق على الصورة قائلاً :"ربنا يشفيكي و يعافيكي يا أمي رجاء الجداوي كانت عز صديقة لامي الله يرحمها و هي فعلاً أمي، ربنا يقومك بالسلامه يا رب"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل "لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل.



