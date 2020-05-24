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إسبانيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا إلى 235772

الأحد 24/مايو/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، تسجيل 488  إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235772.


وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28752.

ويذكر أن أعلن  رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، السبت، أن البلاد ستفتح مجددًا للسياحة الدولية اعتبارًا من يوليو المقبل.

تخرج إسبانيا من واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في أوروبا، والتي تم تنفيذها في 14 مارس، كما أوردت وكالة "رويترز".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,347 مليون إصابة، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,181 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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