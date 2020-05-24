استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بالبحيرة (صور)

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مع تكثيف تلك الحملات بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك وإستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار.



وذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره، حيث أسفرت حملات التعقيم اليومية التى تنفذها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق وإدارة البيئة وكافة الجهات المعنية عن رش وتعقيم وتطهير المنازل والشوارع بقرية زاوية حمور التابعة لقرية طيبة بالدلنجات من خلال فريق المتوطنة، ومبنى الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية بمدينة الرحمانية.



كما تم رش وتعقيم الشوارع والطرق والمداخل بنطاق قرية البلاكوس بمركز كوم حمادة والتوابع من خلال فريق مكافحة ناقلات الامراض بالصحة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، ورش وتطهير قرية شرنوب بمركز دمنهور، وتطهير وتعقيم عدد ١٣ قطاع بمنطقة الشونة وشارع عبدالواحد فهمي وبعض القري من نجع الميري وخط مشروع أباظة بحوش عيسى، كما قامت مديريه الطب البيطرى برش وتطهير بعض المنازل والمناطق والشوارع المحيطة بقرى على باشا بأفلاقة ودنشال والعوجا.



الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.