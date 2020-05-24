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صراع إنجليزي إيطالي على ضم نجم ريال مدريد

الأحد 24/مايو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن لاعب ريال مدريد، الشاب أوسكار رودريجيز المعار لليجانيس، يمتلك العديد من العروض الأوروبية في الميركاتو المقبل.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ناديي وولفرهامبتون واندرز الإنجليزي، ولاتسيو الإيطالي، يرغبان في الحصول على اللاعب.

 

ويقدم أوسكار رودريجيز مستوى مميز ويجيد اللعب كصانع ألعاب متأخر، أو لاعب وسط أيسر، وهو يبلغ من العمر 21 عاماً.

 

وشارك أوسكار في هذا الموسم مع ليجانيس، في 28 مباراة، تمكن من تسجيل سبعة أهداف، وصنع هدفين.

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